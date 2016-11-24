На Луганщині судитимуть двох осіб, які готували теракт у громадському місці

Встановлено, що двоє мешканців міста Лисичанська Луганської області, маючи умисел на здійснення терористичного акту у громадському місці, намагалися закласти вибухівку поблизу меморіальної дошки воїнам-визволителям, що розташована у вказаному місті.

Прокуратура області направила до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (замах на незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Наразі вказаним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.