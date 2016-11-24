В Луганской области будут судить двух человек, готовивших теракт в общественном месте
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Луганской области будут судить двух жителей Лисичанска, которые готовили теракт в общественном месте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что двое жителей города Лисичанска Луганской области, имея умысел на совершение террористического акта в общественном месте, пытались заложить взрывчатку вблизи мемориальной доски воинам-освободителям, расположенной в указанном городе.
Прокуратура области направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (покушение на незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Сейчас указанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.