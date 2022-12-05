На Луганщині російських мобіків продовжують розквартировувати у приватних будинках - Генштаб

Деталі

Як повідомили у Генштабі, підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України.

Так, в місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках, додали у Генштабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Погода допомагає ЗСУ на Луганщині, назабаром будуть позитивні новини – Гайдай

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.