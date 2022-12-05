На Луганщині російських мобіків продовжують розквартировувати у приватних будинках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Старобільську на Луганщині триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках, передає УНН із посиланням на зведення Генерального штабу.
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Як повідомили у Генштабі, підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України.
Так, в місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках, додали у Генштабі.
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Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.