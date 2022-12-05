В Луганской области российских мобиков продолжают расквартировать в частных домах - Генштаб

Детали

Как сообщили в Генштабе, подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины.

Так, в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах, добавили в Генштабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода помогает ВСУ на Луганщине, вскоре будут положительные новости – Гайдай

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рі в Украину достигли уже около 91 690 человек, 2924 танков, 264 вертолетов и сотен единиц военной техники.