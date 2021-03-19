На Луганщині повідомили про підозру одному з ватажків "казаків "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Заступнику начальника штабу одного з підрозділів НЗФ РФ у Луганській області повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.
Цитата:
"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, на початку 2015 року мешканець міста Алчевська обійняв посаду заступника начальника штабу так званого "6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова".
"Підозрюваний координував та контролював діяльність усіх підрозділів вказаного незаконного збройного формування Російської Федерації. Він проводив збір оперативної інформації щодо переміщення та дислокації військової техніки та особового складу Збройних Сил України. У подальшому дані передавалися керівництву "козачого полку" для координації та ведення бойових дій у районі проведення АТО поблизу м. Кадіївка (раніше м. Стаханов), за місцем розташування НЗФ", - зазначається в повідомленні.
Так, наразі підозрюваного оголошено у розшук. Судом винесено ухвалу про його затримання.
Доповнення
Суд взяв під варту представника незаконних збройних формувань РФ, який підозрюється в участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.