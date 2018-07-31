На Луганщині поліцейські затримали бойовика, який захоплював адмінбудівлі у Луганську

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Оперативники Управління карного розшуку поліції в Луганській області затримали 54-річного мешканця Сєвєродонецька, який приєднався до лав незаконного збройного формування та продовжував службу на керівництво самопроголошеної “республіки” під час збройного захоплення адміністративних будівель Луганська та Луганського прикордонного загону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

“В результаті реалізації оперативної інформації, співробітники УКР затримали сєвєродончанина, який брав активну участь спочатку в організації масових зворушень, а потім в бойових діях проти народу України. Так, з лютого 2014 року бойовик брав активну участь у розхитуванні політичної обстановки в м. Сєвєродонецьку, виступав на сходинах громадян з закликами державного перевороту та проведення референдуму”, — вказано у повідомленні.

Правоохоронці також додали, що: “будучи гранатометником, брав активну участь у боях поблизу смт. Райгородка, у захопленні військкомату м. Луганська, військової частини № 3035 та Луганського прикордонного загону, під час якого були поранені 11 прикордонників”.

Після конфлікту зі своїм командиром Павлом Дрьомовим, виїхав до Російської Федерації, у м. Воркута де перебував до 2018 року. Декілька днів тому бойовик повернувся на територію України та приїхав в Сєвєродонецьк, де був затриманий поліцейськими. Слідчі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.264 КК України, звернулися до слідчого судді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Наразі проводиться досудове слідство, документується злочинна діяльність затриманого, встановлюються його зв’язки.

Як повідомляв УНН, поліція розглядає дві версії убивства екс-бійця АТО в Бердянську.

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