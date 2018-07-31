На Луганщині поліцейські затримали бойовика, який захоплював адмінбудівлі у Луганську

“В результаті реалізації оперативної інформації, співробітники УКР затримали сєвєродончанина, який брав активну участь спочатку в організації масових зворушень, а потім в бойових діях проти народу України. Так, з лютого 2014 року бойовик брав активну участь у розхитуванні політичної обстановки в м. Сєвєродонецьку, виступав на сходинах громадян з закликами державного перевороту та проведення референдуму”, — вказано у повідомленні.

Правоохоронці також додали, що: “будучи гранатометником, брав активну участь у боях поблизу смт. Райгородка, у захопленні військкомату м. Луганська, військової частини № 3035 та Луганського прикордонного загону, під час якого були поранені 11 прикордонників”.

Після конфлікту зі своїм командиром Павлом Дрьомовим, виїхав до Російської Федерації, у м. Воркута де перебував до 2018 року. Декілька днів тому бойовик повернувся на територію України та приїхав в Сєвєродонецьк, де був затриманий поліцейськими. Слідчі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.264 КК України, звернулися до слідчого судді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Наразі проводиться досудове слідство, документується злочинна діяльність затриманого, встановлюються його зв’язки.

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