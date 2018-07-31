На Луганщине полицейские задержали боевика, который захватывал админздания в Луганске

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Оперативники Управления уголовного розыска полиции в Луганской области задержали 54-летнего жителя Северодонецка, который присоединился в ряды незаконного вооруженного формирования и продолжал службу на руководство самопровозглашенной “республики” во время вооруженного захвата административных зданий Луганска и Луганского пограничного отряда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

“В результате реализации оперативной информации, сотрудники УУР задержали северодончанина, который принимал активное участие сначала в организации массовых потасовок, а затем в боевых действиях против народа Украины. Так, с февраля 2014 года боевик принимал активное участие в расшатывании политической обстановки в г. Северодонецке, выступал на собраниях граждан с призывами государственного переворота и проведения референдума”, — указано в сообщении.

Правоохранители также добавили, что: “будучи гранатометчиком, принимал активное участие в боях вблизи пгт. Райгородка, в захвате военкомата г. Луганск, воинской части № 3035 и Луганского пограничного отряда, во время которого были ранены 11 пограничников”.

После конфликта со своим командиром Павлом Дремовым, выехал в Россию, в г. Воркута где находился до 2018 года. Несколько дней назад боевик вернулся на территорию Украины и приехал в Северодонецк, где был задержан полицейскими. Следователи в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.264 УК Украины, обратились к следственному судье об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. В настоящее время проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи.

Как сообщал УНН, полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО в Бердянске.

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