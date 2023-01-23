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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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На Луганщині окупаційна влада відключила українське телебачення та мобільний зв'язок – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Російські окупанти на тимчасово-зайнятих територіях Луганської області намагаються ізолювати місцеве населення, відключаючи українське телебачення та мобільний зв'язок. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.

На Луганщині окупаційна влада відключила українське телебачення та мобільний зв'язок – Генштаб

Деталі

Так, у низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти всіляко намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення, зокрема, українське телебачення та мобільний зв'язок недоступні.
Водночас, ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, не зважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбито.

Доповнення

В межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини російські окупанти призивають до армії співробітників так званого "МНС".

Українські Національні Новини

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