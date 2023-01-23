На Луганщине оккупационная власть отключила украинское телевидение и мобильную связь - Генштаб

Детали

Так, в ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население, в частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.

В то же время, враг продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях для захвата всей Донецкой области, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты.

Дополнение

В рамках мобилизации на временно оккупированных районах Луганщины российские оккупанты призывают в армию сотрудников так называемого "МЧС".