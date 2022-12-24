На Луганщині окупанти замість відбудови житла пропонують підселяти людей у чужі квартири - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Луганській області окупанти формують маневровий житловий фонд у Сорокиному, яке було захоплене вісім років тому. Власникам житла дали 10 днів, щоб погодитися або відмовитися від вселення до квартир сторонніх людей, пише УНН з посиланням на сторінку Луганської ОВА у Telegram.
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"Окупаційна влада все більше схиляє людей до думок, що ніхто їм зруйноване житло у так званій "лнр" відбудовувати не буде. Бо маневровий фонд формують вже навіть у захопленому вісім років тому Сорокиному та населених пунктах району", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що днями окупанти оприлюднили адреси квартир, які можуть увійти до складу маневреного житлового фонду. Власникам житла необхідно з'явитися протягом 10 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення для згоди або відмови на вселення до житлового приміщення сторонніх людей строком на три роки.
Раніше про формування фонду такого житла повідомили у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Хрустальному, у Станично-Луганській громаді.
Нагадаємо
Окупаційні війська рф на тимчасово окупованій Луганській області продовжують блокувати захоплені населені пункти регіону та робити поквартирні обшуки, після яких зникають люди.