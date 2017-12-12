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На Луганщині незаконно торгували російським бензином по 23 грн за літр

На Луганщині незаконно торгували російським бензином по 23 грн за літр

Київ • УНН

 • 8729 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Два місцеві жителі Луганщини зберігали та реалізовували з приватних будинків за ціною 23 грн за літр бензин, який був завезений з Росії. Про це повідомляють територіальні органи ДФС області, передає УНН

“У с. Зориківка Міловського району та с. Чугинка Станично-Луганського району виявлено двох місцевих жителів, які без реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності та відповідних дозвільних документів зберігали та реалізовували з приватних будинків за ціною по 23 грн за літр бензин марки А-92.

Цей товар незаконно завозився з Російської Федерації. Відносно порушників складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 164 КУпАП”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до прийняття рішення судом виявлено та вилучено майже 600 л паливо-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю понад 13 тис. грн.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі становило близько 5%. Сьогодні, А-95 коштує близько 30 грн за літр, А — 92 вартує близько 29 грн за літр і згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.

Також нагадаємо, за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні — контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.

За словами експерта Г.Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.

За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта. Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.

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