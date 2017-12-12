В Луганской области незаконно торговали российским бензином по 23 грн за литр

"В с. Зориковка Миловского района и с. Чугинка Станично-Луганского района обнаружены два местных жителя, которые без регистрации субъектами предпринимательской деятельности и соответствующих разрешительных документов хранили и реализовывали из частных домов по цене 23 грн за литр бензин марки А-92.

Этот товар незаконно завозился из Российской Федерации. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 164 КУпАП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до принятия решения судом обнаружено и изъято почти 600 л горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью свыше 13 тыс. Грн.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДТ в рознице составил около 5%. Сегодня, А-95 стоит около 30 грн за литр, А-92 стоит около 29 грн за литр и согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.

Также напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут довести качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИСЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.