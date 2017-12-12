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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 4156 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100153 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102203 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102536 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116793 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 105902 просмотра

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В Луганской области незаконно торговали российским бензином по 23 грн за литр

В Луганской области незаконно торговали российским бензином по 23 грн за литр

Киев  •  УНН

 • 8729 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Два местных жителя Луганщины хранили и реализовывали из частных домов по цене 23 грн за литр бензин, который был завезен из России. Об этом сообщают территориальные органы ГФС области, передает УНН.

"В с. Зориковка Миловского района и с. Чугинка Станично-Луганского района обнаружены два местных жителя, которые без регистрации субъектами предпринимательской деятельности и соответствующих разрешительных документов хранили и реализовывали из частных домов по цене 23 грн за литр бензин марки А-92.

Этот товар незаконно завозился из Российской Федерации. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 164 КУпАП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до принятия решения судом обнаружено и изъято почти 600 л горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью свыше 13 тыс. Грн.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДТ в рознице составил около 5%. Сегодня, А-95 стоит около 30 грн за литр, А-92 стоит около 29 грн за литр и согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.

Также напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут довести качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИСЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

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