На Луганщині негода залишила без світла понад 3,5 тис. абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Масове знеструмлення сталося на підконтрольній Україні території Луганської області у зв'язку з негодою. Про це повідомила прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", передає УНН.
"Ввечері 22 липня підконтрольна територія Луганщини знову зіткнулася з масовими знеструмленнями внаслідок негоди. Так, станом на 19 годину, знеструмлено 44 підстанції, тож загалом без світла опинилися 3544 споживачі в 5 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
Так, у місті Сєвєродонецьк та прилеглій Пурдівці без електроенергії залишилися 2010 абонентів. На території обслуговування Попаснянського РЕМ без світла залишилися 771 абонент в місті Гірськ і 303 абоненти в населеному пункті Катеринівка. На території обслуговування Щастинського РЕМ без світла перебували 460 споживачів у селі Сотенне.
"Аварійні відключення викликані несприятливими погодними умовами та нестабільністю енергосистеми Луганської області, яка виникла внаслідок відсутності належного технічного обслуговування протягом 1,5 року", - зазначили у "ЛЕО".
Нагадаємо, близько 140 тисяч будинків залишилися без електропостачання в Домініканській Республіці після проходження циклону "Беріл".