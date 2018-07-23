В Луганской области непогода оставила без света более 3,5 тыс. абонентов

"Вечером 22 июля подконтрольная территория Луганской области снова столкнулась с массовыми обесточивания в результате непогоды. Так, по состоянию на 19 часов, обесточены 44 подстанции, поэтому в общем без света оказались 3544 потребители в 5 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Так, в городе Северодонецк и прилегающей Пурдовке без электроэнергии остались 2010 абонентов. На территории обслуживания Попаснянского РЭС без света остались 771 абонент в городе Горск и 303 абонента в населенном пункте Екатериновка. На территории обслуживания Счастьенского РЭС без света находились 460 потребителей в селе Сотенное.

"Аварийные отключения вызваны неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года", - отметили в "ЛЭО".

Напомним, около 140 тыс. домов остались без электроснабжения в Доминиканской Республике после прохождения циклона "Берил".