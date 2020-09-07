На Луганщині ліквідували лісову пожежу

“Луганська область 7 вересня о 11:20 пожежу сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, села Лопаскине та Лобачеве, яка виникла 2 вересня, ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що триває ліквідація пожежі між селами Старий Айдар та Лобачеве.

Нагадаємо, ДСНС раніше повідомляла про одного загиблого та двох госпіталізованих через пожежі на Луганщині. Згодом у Міноборони уточнили, що під час гасіння пожежі постраждало двоє військових, а один — загинув.