На Луганщині екс-депутата засуджено за посягання на територіальну цілісність України

Так, колишній депутат Кремінської районної ради у квітні 2014 року на території одного з селищ району організував проведення так званого “референдуму про визнання державного суверенітету “ЛНР”, який відбувся 11 травня 2014 року.

Посадовець, використовуючи власний авторитет серед мешканців району, в ході особистої бесіди та в телефонній розмові, пропонував трьом мешканкам району взяти участь у проведенні “референдуму” шляхом участі у так званій “виборчій комісії”. В подальшому екс-депутат надав так званій “виборчій комісії” бюлетені для голосування, які самостійно перевіз до місця проведення “референдуму про визнання державного суверенітету “ЛНР” на власному автомобілі.

Під час розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції посадовець визнав себе винним в повному обсязі.

Вироком Кремінського районного суду колишнього депутата визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) ККУ та призначено покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з випробуванням строком на 3 роки.