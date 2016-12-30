На Луганщині екс-депутата засуджено за посягання на територіальну цілісність України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Луганщині до чотирьох років позбавлення волі засуджено колишнього депутата однієї з районних рад за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, колишній депутат Кремінської районної ради у квітні 2014 року на території одного з селищ району організував проведення так званого “референдуму про визнання державного суверенітету “ЛНР”, який відбувся 11 травня 2014 року.
Посадовець, використовуючи власний авторитет серед мешканців району, в ході особистої бесіди та в телефонній розмові, пропонував трьом мешканкам району взяти участь у проведенні “референдуму” шляхом участі у так званій “виборчій комісії”. В подальшому екс-депутат надав так званій “виборчій комісії” бюлетені для голосування, які самостійно перевіз до місця проведення “референдуму про визнання державного суверенітету “ЛНР” на власному автомобілі.
Під час розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції посадовець визнав себе винним в повному обсязі.
Вироком Кремінського районного суду колишнього депутата визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) ККУ та призначено покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з випробуванням строком на 3 роки.