В Луганской области экс-депутата осудили за посягательство на территориальную целостность Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Луганской области к четырем годам лишения свободы приговорен бывший депутат одного из районных советов по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Так, бывший депутат Кременского районного совета в апреле 2014 года на территории одного из поселков района организовал проведение так называемого "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР", который состоялся 11 мая 2014 года.
Мужчина, используя свой авторитет среди жителей района, в ходе личной беседы и в телефонном разговоре, предлагал трем жительницам района принять участие в проведении "референдума" путем участия в так называемой "избирательной комиссии". В дальнейшем экс-депутат предоставил так называемой "избирательной комиссии" бюллетени для голосования, которые самостоятельно перевез к месту проведения "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР" на собственном автомобиле.
При рассмотрении уголовного производства в суде первой инстанции должностное лицо признало себя виновным в полном объеме.
Приговором Кременского районного суда бывший депутат признан виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.