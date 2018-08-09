На Луганщині бойовики підбили авто з українськими військовими: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу біля міста Золоте Луганської області було підбито автомобіль українських військових. У результаті загинув один боєць. Про це повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації, передає УНН.
"Учора ввечері в районі міста Золоте внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців. Внаслідок цієї трагедії один наш захисник загинув, ще один зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.
Також минулої доби та після опівночі бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню вздовж лінії розмежування. Зокрема, у напрямку Кримського Новоайдарського району застосовувалися 82-мм міномети, БМП, протитанкові та автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, а також стрілецька зброя. А по укріпленнях українських військових в районі Новозванівки Попаснянського району відкривався вогонь з протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, бойовики обстріляли позиції прикордонників зі складу Об’єднаних сил на контрольному посту "Майорськ" на Донбасі. У результаті пошкоджено бронеавтомобіль.