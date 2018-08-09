В Луганской области боевики подбили авто с украинскими военными: есть погибший

"Вчера вечером в районе города Золотое в результате вражеского обстрела с противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки и после полуночи боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения. В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись 82-мм минометы, БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие. А по укреплениям украинских военных в районе Новозвановка Попаснянского района открывался огонь из противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, боевики обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил на контрольном посту "Майорск" на Донбассе. В результате поврежден бронеавтомобиль.