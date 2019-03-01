На Луганщині бойовики обстріляли Троїцьке

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки мешканців по вул. Щорса. Крім цього, по вул. Красна пошкоджено опору ЛЕП та електричні дроти, внаслідок чого мешканці двох вулиць Щорса та Красна залишились без електропостачання.

Інформації щодо жертв та постраждалих серед мирного населення не надходило. На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянський відділ поліції ГУНП в Луганській області.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України "Терористичний акт".



Як повідомляв УНН, 28 лютого російські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.