На Луганщині бойовики обстріляли Троїцьке
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні вночі зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР"), порушуючи Мінські угоди, бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки мешканців по вул. Щорса. Крім цього, по вул. Красна пошкоджено опору ЛЕП та електричні дроти, внаслідок чого мешканці двох вулиць Щорса та Красна залишились без електропостачання.
Інформації щодо жертв та постраждалих серед мирного населення не надходило. На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянський відділ поліції ГУНП в Луганській області.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України "Терористичний акт".
Як повідомляв УНН, 28 лютого російські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.