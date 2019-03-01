В Луганской области боевики обстреляли Троицкое
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня ночью со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НЗФ "ЛНР"), нарушая Минские соглашения, боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.
Вследствие обстрелов повреждено частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме этого, по ул. Красная повреждено опору ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и красная остались без электроснабжения.
Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянский отдел полиции ГУНП в Луганской области.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".
Как сообщал УНН, 28 февраля российские боевики 13 раз открывали огонь по позициям наших войск .