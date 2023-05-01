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На лівому березі Києва знижено тиск у водопроводі через аварію

На лівому березі Києва знижено тиск у водопроводі через аварію

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У зв’язку з пошкодженням електричного обладнання насосної станції понижено тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Через пошкодженням електричного обладнання на каналізаційній насосній станції «Позняки» понижено тиск у водопровідній мережі лівого берега Києва, повідомляє ПрАТ «АК «Київводоканал».

Ремонтні роботи триватимуть упродовж доби.

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