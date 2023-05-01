На лівому березі Києва знижено тиск у водопроводі через аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У зв’язку з пошкодженням електричного обладнання насосної станції понижено тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Через пошкодженням електричного обладнання на каналізаційній насосній станції «Позняки» понижено тиск у водопровідній мережі лівого берега Києва, повідомляє ПрАТ «АК «Київводоканал».
Ремонтні роботи триватимуть упродовж доби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рівень водопілля у столиці стабілізувався