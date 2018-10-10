На літню олімпіаду в Токіо планують витратити понад 25 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Витрати на літні олімпійські ігри 2020 року в Токіо перевищать 25 мільярдів доларів, повідомили в Управлінні національного контролю країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
25 мільярдів доларів планується витратити тільки на підготовку до ігор, підсумковий бюджет може виявитися набагато вище.
У 2013 році, коли Токіо звернувся із заявкою на проведення Олімпіади, передбачалося, що на проведення ігор буде витрачено 7,3 мільярда доларів.
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У грудні 2017 року Національний олімпійський комітет Японії оголосив, що проведення Олімпіади обійдеться в 11,9 мільярдів доларів. 5,3 мільярда доларів з цієї суми повинен сплатити Організаційний комітет і муніципалітет Токіо, 1,3 млрд доларів - уряд країни.
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