На літню олімпіаду в Токіо планують витратити понад 25 млрд доларів

25 мільярдів доларів планується витратити тільки на підготовку до ігор, підсумковий бюджет може виявитися набагато вище.

У 2013 році, коли Токіо звернувся із заявкою на проведення Олімпіади, передбачалося, що на проведення ігор буде витрачено 7,3 мільярда доларів.



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У грудні 2017 року Національний олімпійський комітет Японії оголосив, що проведення Олімпіади обійдеться в 11,9 мільярдів доларів. 5,3 мільярда доларів з цієї суми повинен сплатити Організаційний комітет і муніципалітет Токіо, 1,3 млрд доларів - уряд країни.



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