На летнюю олимпиаду в Токио планируют потратить более 25 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Расходы на летние олимпийские игры 2020 года в Токио превысят 25 миллиардов долларов, сообщили в Управлении национального контроля страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
25 миллиардов долларов планируется потратить только на подготовку к играм, итоговый бюджет может оказаться намного выше.
В 2013 году, когда Токио обратился с заявкой на проведение Олимпиады, предполагалось, что на проведение игр будет потрачено 7,3 миллиарда долларов.
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В декабре 2017 года Национальный олимпийский комитет Японии объявил, что проведение Олимпиады обойдется в 11,9 миллиардов долларов. 5,3 миллиарда долларов из этой суммы должен оплатить Организационный комитет и муниципалитет Токио, 1,3 млрд долларов – правительство страны.
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