На липецькій фабриці Roshen звільнять усіх працівників – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Липецька кондитерська фабрика Roshen припинила випуск продукції з першого квітня, всі працівники будуть звільнені протягом квітня – травня. Про це повідомив генеральний директор підприємства Олег Казаков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“З 1 квітня ми зупинили виробництво продукції, зараз ми нічого не виробляємо. Всі співробітники будуть звільнені протягом квітня-травня. Залишиться декілька людей: охорона, бухгалтер і т.д.”, — сказав О.Казаков.
За його словами, процес звільнення працівників триває третій день.
“У нас було близько 700 людей, в день від 80 до 100 осіб звільняються, сьогодні третій день звільнень, тобто зараз в районі 400 людей ще залишаються на фабриці. Звільняють за скороченням з виплатою всіх належних допомог”, — сказав гендиректор.
Як повідомляв УНН, Басманний суд Москви продовжив арешт Липецької кондитерської фабрики, що входить у корпорацію Roshen, до 13 червня.