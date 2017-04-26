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На липецькій фабриці Roshen звільнять усіх працівників – ЗМІ

На липецькій фабриці Roshen звільнять усіх працівників – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Липецька кондитерська фабрика Roshen припинила випуск продукції з першого квітня, всі працівники будуть звільнені протягом квітня – травня. Про це повідомив генеральний директор підприємства Олег Казаков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“З 1 квітня ми зупинили виробництво продукції, зараз ми нічого не виробляємо. Всі співробітники будуть звільнені протягом квітня-травня. Залишиться декілька людей: охорона, бухгалтер і т.д.”, — сказав О.Казаков.

За його словами, процес звільнення працівників триває третій день.

“У нас було близько 700 людей, в день від 80 до 100 осіб звільняються, сьогодні третій день звільнень, тобто зараз в районі 400 людей ще залишаються на фабриці. Звільняють за скороченням з виплатою всіх належних допомог”, — сказав гендиректор.

Як повідомляв УНН, Басманний суд Москви продовжив арешт Липецької кондитерської фабрики, що входить у корпорацію Roshen, до 13 червня.

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