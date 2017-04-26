На липецкой фабрике Roshen уволят всех сотрудников – СМИ

“С 1 апреля мы остановили производство продукции, сейчас мы ничего не производим. Все сотрудники будут уволены в течение апреля-мая. Останется несколько человек: охрана, бухгалтер и т.д.”, – сказал О.Казаков.

По его словам, процесс увольнения продолжается третий день.



“У нас было порядка 700 человек, в день от 80 до 100 человек увольняется, сегодня третий день увольнений, то есть сейчас в районе 400 человек еще остаются на фабрике. Увольняют по сокращению с выплатой всех положенных пособий”, – сказал гендиректор.

Как сообщал УНН, Басманный суд Москвы продлил арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen, до 13 июня.