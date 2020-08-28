На лікування до Туреччини під час пандемії вилітали 45 українців

“Туреччина є популярним напрямом для громадян, які потребують лікування, зокрема, це онкохворі громадяни України. І десь починаючи з кінця березня до нас почали доходити вже запити щодо необхідності прибуття до Туреччині, у тому числі через запроваджені карантинні обмеження... У квітні турецькою владою було прийнято рішення, враховуючи особливі гуманітарні випадки, надати можливість прибувати іноземцям, зокрема громадянам України на лікування за умови отримання необхідного дозволу від турецького агентства, що займається прибуттям іноземців на лікування. І коли в нас назбиралось десь порядком 40 осіб, які хотіли лікуватися, ми домовились зі SkyUp, що вони зможуть взяти групу цих людей і відвезти на лікування. Вони надали їм квитки безкоштовно. Загалом прилетіли десь 45 осіб”, — сказав дипломат.

З його слів, частина з цих людей прибували саме на попереднє обстеження.

“Тому частина повернулася, частина залишилася, і деякі вже зробили трансплантацію кісткового мозку, наприклад, і продовжують тут перебувати”, — заявив Гаман.

Як повыдомляв УНН, з початку 2020 року Комісією МОЗ з питань направлення для лікування за кордоном було прийнято рішення щодо здійснення фінансування лікування 316 громадян України.