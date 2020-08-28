На лечение в Турцию во время пандемии вылетали 45 украинцев

"Турция является популярным направлением для граждан, нуждающихся в лечении, в частности, это онкобольные граждане Украины. И где-то начиная с конца марта до нас стали доходить уже запросы о необходимости прибытия в Турцию, в том числе из-за введенных карантинных ограничений... В апреле турецкими властями было принято решение, учитывая особые гуманитарные случаи, предоставить возможность прибывать иностранцам, в частности гражданам Украины на лечение при условии получения необходимого разрешения от турецкого агентства, занимающегося прибытием иностранцев на лечение. И когда у нас набралось где-то порядка 40 человек, которые хотели лечиться, мы договорились со SkyUp, что они смогут взять группу этих людей и отвезти на лечение. Они предоставили им билеты бесплатно. В общем прилетели где-то 45 человек", - сказал дипломат.

По его словам, часть из этих людей прибывали именно на предварительное обследование.

"Поэтому часть вернулась, часть осталась, и некоторые уже сделали трансплантацию костного мозга, например, и продолжают здесь находиться", - заявил Гаман.

Как повыдомляв УНН, с началу 2020 г. Комиссия Минздрава по вопросам направления для лечения за границей было принято решение об осуществлении финансирования лечения 316 граждан Украины.