На ліки від гепатиту С, які вимагає заборонити “Гілеад”, витрачено понад 5,5 млн бюджетних гривень - ГО

Як відомо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун розпоряджанням КМУ уповноважено на підписання Мирової угоди між Україною та американської компанією “Гілеад”.

За умовами мирової угоди, Україна погоджується виконати вимогу американської компанії та скасувати реєстрацію на ліки від гепатиту С, якими сьогодні лікуються українські пацієнти.

У громадській організації “Імунний щит нації” з цього приводу наголосили на тому, що держава витратила мільйони гривень, аби забезпечити хворих відповідними препаратами.

“Зокрема, з бюджету України вже витрачено більше 5,5 млн грн”, — повідомили у ГО.

Крім того, у активісти розповіли, що за результатами державних закупівель відповідні препарати вже передані до державних та комунальних закладів охорони здоров’я, лікарень, клінік тощо.

Також, у ГО наголошують на тому, що загроза скасування державної реєстрації генеричних лікарських засобів змушує всіх лікарів та хворих “бити тривогу”, адже у разі підписання Мирової угоди між Україною та американської компанією “Гілеад” використання препаратів стане не можливим.

“Закуплені за бюджетні кошти ліки не зможуть бути використані. Жоден лікар не візьме на себе відповідальність призначити до застосування препарат, державна реєстрація якого скасована”, — повідомили у ГО.

В організації також додали, що ефективність таких збитків у вказаній ситуації мотивована не рятуванням життів, а страхом перед примарними втратами у міжнародних судах.

Нагадаємо, компанія “Гілеад” погрожувала Україні подати в суд до міжнародних судів та стягнути 820 млн дол., у разі якщо МОЗ не скасує реєстрацію на ліки від гепатиту С, які є конкурентами продукції “Гілеаду”.

Також нагадаємо, компанія “Гілеад” перш ніж повідомила Україну про наміри судитися в міжнародних інстанціях подала позов проти МОЗу до київського окружного суду і його програла. Суд не знайшов підстав зобов’язувати МОЗ скасовувати реєстрацію ліків проти гепатиту інших виробників.

Додамо, що свої вимоги “Гілеад” обґрунтовує тим, що повинен мати на території України ексклюзивне право реалізації своїх препаратів.

Однак, за словами експерта В.Чумака, жодних ексклюзивних прав американська компанія на нашому ринку не має і мати не може, адже під час реєстрації свого лікарського засобу не подавала повного досьє на препарат, скориставшись скороченою процедурою реєстрації. Саме це і позбавляє її будь-яких преференцій.

На переконання лікаря Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України Сергія Федорченко, жоден препарат в Україні не повинен мати монопольного становища. І “Гілеад”, який цього домагається, — не виключення.

“Я побоююся цього, і таку інформацію я сприймаю тривожно — що ця компанія („Гілеад“, — ред.) буде домінувати, що знайдуться політики і в МОЗ, і в Кабміні які лобіюватимуть інтереси цієї компанії.

Інші виробники, зокрема AbbVie чи інші, вони виробляють лікарські препарати за ефективністю такі ж як препарати фірми „Гілеад“. Особливості інших компаній виробників — це спеціальні групи пацієнтів — пацієнти, які перебувають на гемодіалізі і так далі. Тому на мій погляд, всім компаніям повинні бути надані однакові умови конкуренції на державних закупівлях і під час продажу цих препаратів у звичайній аптечній мережі”, — сказав він.