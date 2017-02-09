На лекарства от гепатита С, которые требует запретить "Гилеад", потрачено более 5,5 млн. бюджетных гривен - ОО

Как известно, и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун распоряжением КМУ уполномочена на подписание Мирового соглашения между Украиной и американской компанией "Гилеад" .

По условиям мирового соглашения, Украина соглашается выполнить требование американской компании и отменить регистрацию на лекарства от гепатита С, которыми сегодня лечатся украинские пациенты.

В общественной организации "Иммунный щит нации" по этому поводу отметили, что государство потратило миллионы гривен, чтобы обеспечить больных соответствующими препаратами.

"В частности, из бюджета Украины уже потрачено более 5,5 млн. грн", - сообщили в ГО.

Кроме того, активисты рассказали, что по результатам государственных закупок соответствующие препараты уже переданы в государственные и коммунальные учреждения здравоохранения, больницы, клиники и т.

Также, в ОО отмечают, что угроза отмены государственной регистрации генерических лекарственных средств заставляет всех врачей и больных "бить тревогу", ведь в случае подписания Мирового соглашения между Украиной и американской компанией "Гилеад" использование препаратов станет невозможным.

"Закупленные за бюджетные средства лекарства не смогут быть использованы. Ни один врач не возьмет на себя ответственность назначить к применению препарат, государственная регистрация которого отменена ", - сообщили в ГО.

В организации также добавили, что эффективность таких убытков в указанноц ситуации мотивирована не спасением жизней, а страхом перед призрачными потерями в международных судах.

Напомним, компания "Гилеад" угрожала Украине подать в международные суды и взыскать 820 млн долл ., в случае если Минздрав не отменит регистрацию на лекарства от гепатита С, которые являются конкурентами продукции "Гилеад".

Также напомним, компания "Гилеад" прежде чем сообщила Украине о намерениях судиться в международных инстанциях подала иск против Минздрава до киевского окружного суда и его проиграла. Суд не нашел оснований обязывать МЗ отменять регистрацию лекарств против гепатита других производителей.

Добавим, что свои требования "Гилеад" обосновывает тем, что должен иметь на территории Украины эксклюзивное право реализации своих препаратов.

Однако, по словам эксперта В.Чумака, никаких эксклюзивных прав американская компания на нашем рынке не имеет и иметь не может, ведь при регистрации своего лекарственного средства не подавала полного досье на препарат , воспользовавшись сокращенной процедуре регистрации. Именно это и лишает ее всяких преференций.

По мнению врача Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Сергея Федорченко, ни один препарат в Украине не должен иметь монопольного положения . И "Гилеад", который этого добивается, - не исключение.

"Я боюсь этого, и такую ​​информацию я воспринимаю тревожно - что компания ("Гилеад", - ред.) будет доминировать, что найдутся политики и в Минздраве, и в Кабмине которые будут лоббировать интересы этой компании.

Другие производители, в частности AbbVie или другие, они производят лекарственные препараты по эффективности такие же как препараты фирмы "Гилеад". Особенности других компаний производителей - это специальные группы пациентов - пациенты, которые находятся на гемодиализе и так далее. Поэтому на мой взгляд, всем компаниям должны быть предоставлены равные условия конкуренции на государственных закупках и при продаже этих препаратов в обычной аптечной сети ", - сказал он.