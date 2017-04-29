На Кубі зник з радарів пасажирський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Пасажирський літак Ан-26 зник з екранів радарів на Кубі, не його борту могли перебувати до 39 осіб, передає УНН з посиланням на NTN24.
Літак авіакомпанії Aerogaviota здійснював рейс з аеропорту Баракоа на сході країни. Поки про долю пасажирів і екіпажа інформації немає.
Нагадаємо, в грудні 2016 року, при виконанні планового перельоту з аеродрому Адлера після зльоту літака Ту-154 він зник з радіолокаційних радарів. Пізніше у військовому відомстві повідомили, що в 1,5 кілометра від чорноморського узбережжя Сочі на глибині 50-70 метрів виявлені фрагменти корпусу Ту-154, тоді загинуло 92 людини.