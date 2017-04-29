На Кубе исчез с радаров пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.

Напомним, в декабре 2016 года, при выполнении планового перелета из аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154, тогда погибли 92 человека.