На Кубе исчез с радаров пассажирский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе, не его борту могли находиться до 39 человек, передает УНН со ссылкой на NTN24.
Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.
Напомним, в декабре 2016 года, при выполнении планового перелета из аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он исчез с радиолокационных радаров. Позже в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154, тогда погибли 92 человека.