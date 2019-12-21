На Кубі вперше призначили прем'єр-міністра країни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністром Куби став діючий міністр туризму країни Мануель Марреро Крус. Він був призначений парламентом країни - Національною асамблеєю народної влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Нацасамблеї в Twitter.
Крус займатиме посаду прем'єра протягом п'яти років. Його кандидатуру висунув президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес, відповідно до нової Конституції країни, яку прийняли в цьому році. Бермудес також був обраний парламентом країни в жовтні.
Ухвалення нового Основного закону Куби, відповідно до якого були засновані посади президента і прем'єр-міністра, схвалили близько 73,3% виборців за підсумками референдуму, який пройшов в лютому.
Це наймасштабніший перегляд Конституції Куби за весь час її існування. Раніше посади президента і прем'єр-міністра формально були поєднані. Керівні пости Куби більше 30 років займав Фідель Кастро, а в 2008 році його змінив його брат Рауль Кастро.
Нагадаємо, США розширили санкції проти Куби.