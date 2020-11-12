На круїзному лайнері, що першим з початку пандемії вирушив у подорож, спалах COVID-19

Медичний персонал корабля перед початком подорожі перевірив всіх членів екіпажу і туристів. Всі тести дали негативний результат.

Однак під час подорожі, яке почалося 7 листопада, COVID-19 підтвердився у одного з пасажирів. Всіх відпочиваючих відправили на карантин до кают. Однак, 12 листопада надійшло повідомлення про ще пять випадків захворювання.

Загалом на борту були 53 пасажири і 66 членів екіпажу. Останні тести більшості пасажирів та усіх членів екіпажу дали негативний результат.

Організатори круїзу запевняють, що всі члени екіпажу та туристи кілька разів здавали тести на коронавірус перед відправленням та у перші дні після початку турне. Також круїз був організований із дотриманням соціального дистанціювання.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу на кількох круїзних лайнерах були зафіксовані спалахи інфекції. Серед хворих були і українці.