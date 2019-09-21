На КПВВ у зоні ООС у чергах зібралися 295 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Зранку в суботу, 21 вересня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах зібралися 295 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 25/70; “Мар’їнка” — 0/80; “Новотроїцьке” — 20/60; “Гнутове” — 20/20",- вказано у повідомленні.
Також прикордонники зазначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 47,8 тисячі осіб та 5,6 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Нагадаємо, згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада — відкрити основний міст у Станиці Луганській.