На КПВВ “Станиця Луганська” знову померла людина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Напередодні на контрольно-пропускному пункті “Станиця Луганська” зі сторони окупантів померла 85-річна жінка. Про це повідомив у коментарі журналісту УНН представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.
“Вчора на КПВВ Станиця-Луганська знову померла людина. Жінка, 85 років”, - повідомив він.
За його словами, ситуація на контрольно-пропускних пунктах з боку окупантів стабільно важка. Водночас українська сторона забезпечує швидкий перехід людей через КПВВ.
Раніше УНН повідомляв, з початку року в чергах на КПВВ Луганщини померло 5 людей.
Нагадаємо, Україна збільшила кількість пропускних кабінок на КПВВ.