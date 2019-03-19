На КПВВ "Станица Луганская" снова умер человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Накануне на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" со стороны оккупантов умерла 85-летняя женщина. Об этом сообщил в комментарии журналисту УНН представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
"Вчера на КПВВ Станица-Луганская снова умер человек. Женщина, 85 лет", - сообщил он.
По его словам, ситуация на контрольно-пропускных пунктах со стороны оккупантов стабильно тяжелая. В то же время украинская сторона обеспечивает быстрый переход людей через КПВВ.
Ранее УНН сообщал, что с начала года в очереди на КПВВ Луганщины умерло 5 человек.
Напомним, Украина увеличила количество пропускных кабинок на КПВВ.