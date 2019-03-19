"Вчера на КПВВ Станица-Луганская снова умер человек. Женщина, 85 лет", - сообщил он.

По его словам, ситуация на контрольно-пропускных пунктах со стороны оккупантов стабильно тяжелая. В то же время украинская сторона обеспечивает быстрый переход людей через КПВВ.

Ранее УНН сообщал, что с начала года в очереди на КПВВ Луганщины умерло 5 человек.

Напомним, Украина увеличила количество пропускных кабинок на КПВВ.