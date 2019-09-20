На КПВВ на Донбасі зранку застрягли 260 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Зранку в п'ятницю, 20 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах зібралися 260 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/60; “Мар’їнка” — 0/40; “Новотроїцьке” — 20/60; “Гнутове” — 10/20″, — йдеться в повідомленні.
Також прикордонники повідомили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 44,1 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні пропускні операції на всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста відправив до тимчасово окупованих територій на Сході України 150 тонн гуманітарної допомоги.