На КПВВ "Мар'їнка" затримали мешканця Донецька з документами "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Сьогодні під час несення служби на КПВВ "Мар’їнка" співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил, під час огляду автомобіля Toyota Corolla виявили схованку, де знаходилися документи із символікою "ДНР", оформлені на мешканця Донецька громадянина К. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
У затриманого було знайдено службове посвідчення "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак якості "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" та членський білет громадського руху "Донецкая республика".
Окрім цього, громадянин К. запропонував грошові кошти співробітникам Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби у розмірі 1000 грн за нерозголошення факту виявлення документів з символікою "ДНР", коли посадові особи здійснювали контрольно-дозвільні процедури. Даний факт пропозиції надання громадянином К. неправомірної вигоди в сумі 1000 грн задокументовано.
Оскільки у діях громадянина К. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України, матеріали за вказаним фактом передані працівникам Національної поліції для прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Нагадаємо, вчора ввечері на КПВВ "Мар’їнка", під час проведення фільтраційних заходів, співробітниками СБ України зі складу Об’єднаних сил була затримана громадянка України, яка підозрюється у співпраці з незаконними збройними формуваннями.