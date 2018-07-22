На КПВВ "Марьинка" задержали жителя Донецка с документами "ДНР"

У задержанного было обнаружено служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР ", знак качества "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" и членский билет общественного движения "Донецкая республика".

Кроме этого, гражданин К. предложил денежные средства сотрудникам Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы в размере 1000 грн за неразглашение факта обнаружения документов с символикой "ДНР", когда должностные лица осуществляли контрольно-разрешительные процедуры. Данный факт предложения предоставления гражданином К. неправомерной выгоды в сумме 1000 грн задокументировано.

Поскольку в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины, материалы по данному факту переданы работникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.



Напомним, вчера вечером на КПВВ "Марьинка", во время проведения фильтрационных мероприятий, сотрудниками СБ Украины из состава Объединенных сил была задержана гражданка Украины, которая подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.