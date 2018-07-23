На КПВВ “Мар’їнка” затримали жінку-інструктора мотострілкового батальйону бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На КПВВ "Мар’їнка" правоохоронці спільно з прикордонниками затримали 34-річну мешканку Горлівки, яка була інструктором мотострілкового батальйону бойовиків, та їхала до Києва на зустріч з коханим Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, передає УНН.
“Встановлено, що у 2014 році вона спочатку здійснювала пропускний режим біля адміністрації окупованої Горлівки, а потім рятувала поранених терористів. Учасниця бандформування пояснює, що має вищу освіту з менеджменту, але мешкаючи в окупованій Горлівці, не змогла знайти роботу. Саме через брак коштів жінка вирішила піти добровольцем до лав терористів. У березні 2014 року вона отримала зброю і почала охороняти периметр блокпосту, який знаходився біля Горлівської адміністрації. Після закінчення курсів невідкладної медичної допомоги, пішла на фронт у якості санітарного інструктора мінометної батареї першого мотострілкового батальйону. Вона допомагала пораненим та навіть встигла побувати у деяких гарячих точках, таких як Дебальцеве”, — повідомили правоохоронці.
У жовтні 2016 року санітарка залишила ряди бойовиків, адже знайшла роботу у місцевій лікарні, де і досі працює оператором комп’ютерного набору. Вчора на КПВВ Мар’їнка під час стандартної процедури перевірки правоохоронці спільно з прикордонниками зупинили учасницю НЗФ, яка виїхала з окупованої території на зустріч із коханим. На момент зупинки поліцейські вже володіли достатньою інформацією щодо її причетності до терористичного угрупування.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. Санкція статті — від 3 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, під час несення служби на КПВВ “Мар’їнка” співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області спільно із працівниками Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил, під час огляду автомобіля Toyota Corolla виявили схованку, де знаходилися документи із символікою “ДНР”, оформлені на мешканця Донецька громадянина К.