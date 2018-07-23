На КПВВ "Марьинка" задержали женщину-инструктора мотострелкового батальона боевиков

"Установлено, что в 2014 году она сначала осуществляла пропускной режим у администрации оккупированной Горловки, а потом спасала раненых террористов. Участница бандформирования объясняет, что имеет высшее образование по менеджменту, но живя в оккупированной Горловке, не смогла найти работу. Именно из-за нехватки средств женщина решила пойти добровольцем в ряды террористов. В марте 2014 году она получила оружие и начала охранять периметр блокпосту, который находился у Горловского администрации. После окончания курсов неотложной медицинской помощи, пошла на фронт в качестве санитарного инструктора минометной батареи первого мотострелкового батальона. Она помогала раненым и даже успела побывать в некоторых горячих точках, таких как Дебальцево", - сообщили правоохранители.

В октябре 2016 санитарка оставила ряды боевиков, ведь нашла работу в местной больнице, где до сих пор работает оператором компьютерного набора. Вчера на "КПВВ" Марьинка во время стандартной процедуры проверки правоохранители совместно с пограничниками остановили участницу НВФ, которая выехала из оккупированной территории на встречу с любимым. На момент остановки полицейские уже обладали достаточной информацией о ее причастности к террористической группировке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во время несения службы на КПВВ "Марьинка" сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил, при осмотре автомобиля Toyota Corolla обнаружили тайник, где находились документы с символикой "ДНР", оформленные на жителя Донецка гражданина К.