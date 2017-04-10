На КППВ в зоні АТО затримали 24 підозрюваних у причетності до "Л/ДНР" - Г.Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО минулого тижня затримали 24 підозрюваних в тому, що вони брали участь в терористичних бандах "Л/ДНР". Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Минулого тижня на КПВВ затримано 24 особи, які підозрюються в тому, що брали участь в терористичних бандах ОРДЛи.
Цей результат, з моєї точки зору, свідчить про результативність заходів з перевірки людей, які перетинають лінію розмежування", - зазначив він.
Нагадаємо, на КПВВ "Мар'їнка" прикордонники виявили близько 250 грамів наркотичної речовини.