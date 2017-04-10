На КППВ в зоне АТО задержали 24 подозреваемых в причастности к "Л/ДНР" - Г.Тука

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО на прошлой неделе задержали 24 подозреваемых в том, что они участвовали в террористических бандах "Л/ДНР". Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook, передает УНН.