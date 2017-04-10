На КППВ в зоне АТО задержали 24 подозреваемых в причастности к "Л/ДНР" - Г.Тука
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО на прошлой неделе задержали 24 подозреваемых в том, что они участвовали в террористических бандах "Л/ДНР". Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На прошлой неделе на КПВВ задержаны 24 человека, которые подозреваются в том, что участвовали в террористических бандах ОРДЛы. Этот результат, с моей точки зрения, свидетельствует о результативности мер по проверке людей, пересекающих линию разграничения", - отметил он.
Напомним, в КПВВ "Марьинка" пограничники обнаружили около 250 граммов наркотического вещества.