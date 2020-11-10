На кордоні з Угорщиною від пострілу помер військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Закарпатті, поблизу українсько-угорського кордону, від вогнепального поранення помер військовослужбовець-прикордонник. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Учора у Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби “Соломоново” Чопського загону", - йдеться у повідомленні.
Про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. "Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням", - додали у відомстві.
На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.
Наразі встановлюються обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.
Нагадаємо, у Волноваському районі Донецької області пішов спати в БМП і помер військовий.