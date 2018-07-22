На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали нелегальних мігрантів

"Так сьогодні вночі на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Паладь" Мукачівського загону, прикордонники затримали іноземців, які мали намір незаконно потрапити до Угорщини", - йдеться у повідомленні.



Під час патрулювання наряд помітив двох невідомих осіб, які подолавши загороджувальний паркан, швидко рухались у бік кордону. Аби затримати правопорушників військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли вгору. Документів при собі затримані не мали, лише повідомили, що є громадянами Афганістану.



Затримані зізнались, що мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон з метою покращення умов свого життя в одній з країн ЄС. Правопорушників доставлено до відділу прикордонної служби "Велика Паладь". Подальшу долю затриманих та міру покарання визначатиме суд.



Нагадаємо, у Харкові правоохоронці перекрили канал переправлення осіб через державний кордон, який організував 42-річний громадянин Таджикистану.



