На границе с Венгрией пограничники задержали нелегальных мигрантов

"Так сегодня ночью на участке ответственности отдела пограничной службы "Большая Паладь" Мукачевского отряда пограничники задержали иностранцев, которые намеревались незаконно попасть в Венгрию", - говорится в сообщении.



Во время патрулирования наряд заметил двух неизвестных лиц, преодолев заградительный забор, быстро двигались в сторону границы. Чтобы задержать правонарушителей военнослужащие совершили предупредительные выстрелы вверх. Документов при себе задержанные не имели, лишь сообщили, что являются гражданами Афганистана.



Задержанные признались, что намеревались незаконно пересечь украинскую-венгерскую границу с целью улучшения условий своей жизни в одной из стран ЕС. Правонарушителей доставлены в отдел пограничной службы "Большая Паладь". Дальнейшую судьбу задержанных и меру наказания будет определять суд.



Напомним, в Харькове правоохранители перекрыли канал переправки лиц через государственную границу, который организовал 42-летний гражданин Таджикистана.



