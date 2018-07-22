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На границе с Венгрией пограничники задержали нелегальных мигрантов

На границе с Венгрией пограничники задержали нелегальных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 10154 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. На границе с Венгрией пограничники задержали нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Так сегодня ночью на участке ответственности отдела пограничной службы "Большая Паладь" Мукачевского отряда пограничники задержали иностранцев, которые намеревались незаконно попасть в Венгрию", - говорится в сообщении.

Во время патрулирования наряд заметил двух неизвестных лиц, преодолев заградительный забор, быстро двигались в сторону границы. Чтобы задержать правонарушителей военнослужащие совершили предупредительные выстрелы вверх. Документов при себе задержанные не имели, лишь сообщили, что являются гражданами Афганистана.

Задержанные признались, что намеревались незаконно пересечь украинскую-венгерскую границу с целью улучшения условий своей жизни в одной из стран ЕС. Правонарушителей доставлены в отдел пограничной службы "Большая Паладь". Дальнейшую судьбу задержанных и меру наказания будет определять суд.

Напомним, в Харькове правоохранители перекрыли канал переправки лиц через государственную границу, который организовал 42-летний гражданин Таджикистана.

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