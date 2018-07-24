На кордоні з Росією прикордонники затримали 10 нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Прикордонники відділу "Гірськ" у Чернігівській області затримали групу незаконних мігрантів з 10 осіб під час спроби порушення держкордону. Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України, передає УНН.
"Після отримання інформації від оперативних співробітників відомства про ймовірне здійснення протиправної діяльності, вказаний напрямок посилили додатковими прикордонними нарядами. За декілька годин спостереження військовослужбовці помітили групу невідомих чоловіків, які прямували з Росії в напрямку українського населеного пункту. Не зволікаючи, прикордонники Чернігівського загону негайно затримали групу правопорушників, що складалась з 10 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що серед правопорушників держкордону були 6 громадян Пакистану, 3 громадян Шрі-Ланки та один громадянин Росії. Усіх їх доставили до прикордонного підрозділу.
"Попередньо встановлено, що до Росії іноземці прибули нібито як вболівальники нещодавнього футбольного чемпіонату, а згодом їх шлях мав пролягати транзитом через Україну в країни ЄС. Також встановлюється чи був росіянин їхнім переправником", - уточнили в ДПСУ.
Стосовно іноземців склали відповідні адмінпротоколи. Тривають заходи перевірки.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали нелегальних мігрантів.