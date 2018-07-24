На границе с Россией пограничники задержали 10 нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Пограничники отдела "Горск" в Черниговской области задержали группу незаконных мигрантов из 10 человек при попытке нарушения госграницы. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"После получения информации от оперативных сотрудников ведомства о возможном осуществлении противоправной деятельности, указанное направление усилили дополнительными пограничными нарядами. За несколько часов наблюдения военнослужащие заметили группу неизвестных мужчин, которые направлялись из России в направлении украинского населенного пункта. Не медля, пограничники Черниговского отряда немедленно задержали группу правонарушителей, которая состояла из 10 человек", - говорится в сообщении.
Отмечено, что среди правонарушителей госграницы были 6 граждан Пакистана, 3 граждан Шри-Ланки и один гражданин России. Всех их доставили в пограничное подразделение.
"Предварительно установлено, что в России иностранцы прибыли якобы как болельщики недавнего футбольного чемпионата, а затем их путь должен был пролегать транзитом через Украину в страны ЕС. Также устанавливается был россиянин их переправщиком, - уточнили в ГПСУ.
В отношении иностранцев составили соответствующие админпротоколы. Продолжаются проверочные мероприятия.
Напомним, на границе с Венгрией пограничники задержали нелегальных мигрантов.