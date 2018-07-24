На границе с Россией пограничники задержали 10 нелегалов

"После получения информации от оперативных сотрудников ведомства о возможном осуществлении противоправной деятельности, указанное направление усилили дополнительными пограничными нарядами. За несколько часов наблюдения военнослужащие заметили группу неизвестных мужчин, которые направлялись из России в направлении украинского населенного пункта. Не медля, пограничники Черниговского отряда немедленно задержали группу правонарушителей, которая состояла из 10 человек", - говорится в сообщении.

Отмечено, что среди правонарушителей госграницы были 6 граждан Пакистана, 3 граждан Шри-Ланки и один гражданин России. Всех их доставили в пограничное подразделение.

"Предварительно установлено, что в России иностранцы прибыли якобы как болельщики недавнего футбольного чемпионата, а затем их путь должен был пролегать транзитом через Украину в страны ЕС. Также устанавливается был россиянин их переправщиком, - уточнили в ГПСУ.

В отношении иностранцев составили соответствующие админпротоколы. Продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, на границе с Венгрией пограничники задержали нелегальных мигрантов.