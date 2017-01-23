На кордоні з Польщею утворилися черги з 835 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Станом на 8:00 понеділок на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 835 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 50 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 120 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 90 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 60, у ПП "Краковець - Корчова" - 300 (100 автомобілів - на додатковій смузі), у ПП "Смільниця - Кросценко" - 15, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 100 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.